Депутат Шеремет: Запад хочет создать в Черном море свою военно-морскую базу

Высказывая идею о создании нейтрального флота в Черном море, западные страны хотят сделать в акватории свою военно-морскую базу. Об этом, объясняя намерения Запада, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, пишет ТАСС.

Так депутат отреагировал на доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ), в котором говорится, что нейтральные государства должны создать в Черном море военно-морскую оперативную группу для сопровождения тех судов, которые вывозят из региона зерно и удобрения.

«Это нежизнеспособная и провокационная идея, которая приведет только к эскалации и конфронтации в Черноморском регионе. Под прикрытием якобы гуманитарных целей, связанных с вывозом зерна и удобрений, западные страны стремятся создать в Черном море свою военно-морскую базу», — считает парламентарий.

Черное море останется закрытым для военного флота сторонник стран, сказал Шеремет. Он подчеркнул, что Россия может сама обеспечить безопасность судов в акватории Черного моря, если западные страны прекратят поддерживать Украину.

Ежегодный Всемирный экономический форум в 2024 году проходит в швейцарском Давосе. Он, в частности, посвящен мирным переговорам по ситуации на Украине и Ближнем Востоке, также там будет обсуждаться «болезнь Х». ВЭФ продлится с 15 по 19 января.