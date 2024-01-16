В московском аэропорту задержали троих депортированных из Турции россиян

В аэропорту Внуково задержали троих россиян, депортированных из Турции

Полицейские задержали в московском аэропорту Внуково троих россиян, депортированных из Турции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Андрей Касперович, Игорь Анчевский и Алилав Баширов находились в международном розыске по обвинению в преступлениях.

Касперовичу вменяется мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он предлагал россиянам инвестировать в компанию, которая якобы занималась торговлей на фондовой бирже. В результате граждане потеряли более десяти миллионов рублей.

Анчевский также обвиняется в мошенничестве. Ущерб, нанесенный его действиями, оценивается в 53 миллиона рублей. Следствие считает, что, будучи гендиректором организации, он заключил договор на поставку косметики, но полученный товар не оплатил.

Баширова обвиняют в преступлении по статьям о разбое и вымогательстве. По версии следствия, он в составе группы лиц вымогал 800 тысяч рублей у знакомого за якобы оказанные услуги по ремонту машины. Однако когда потерпевший отказал в требовании, Баширов и его сообщники избили мужчину. После этого у него отобрали ключи от автомобиля стоимостью более миллиона рублей.