В сети восхитились моложавой внешностью 90-летней актрисы на «Эмми»

Британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз посетила церемонию вручения премии «Эмми» и восхитила пользователей сети моложавой внешностью. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

90-летняя звезда пришла на мероприятие в бледно-голубом макси-платье, украшенном блестками. Также она надела оперные перчатки в тон наряду, бежевые туфли и блестящие серьги-подвески. Кроме того, знаменитость подчеркнула губы малиновой помадой и уложила распущенные волосы объемными волнами.

Читатели издания высказали свое мнение об артистке в комментариях. «Люблю ее, она стильная, веселая и выглядит фантастически для своего возраста», «Она выглядит сенсационно! У Джоан всегда было прекрасное строение костей и моложавый вид», «Снимаю шляпу перед ней, с косметическими изменениями или без них, она выглядит потрясающе, а также очень элегантно и изящно», «Она выглядит лучше, чем все те женщины с филлерами и "утиными" губами», «Джоан — источник вдохновения для каждой женщины», — заявили юзеры.

В сентябре 2023 года Джоан Коллинз раскрыла секреты своей привлекательности. Актриса заявила, что пользуется увлажняющими средствами с самого детства.