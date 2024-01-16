Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:53, 16 января 2024Ценности

В сети восхитились моложавой внешностью 90-летней актрисы на «Эмми»

Джоан Коллинз (справа)

Джоан Коллинз (справа). Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз посетила церемонию вручения премии «Эмми» и восхитила пользователей сети моложавой внешностью. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

90-летняя звезда пришла на мероприятие в бледно-голубом макси-платье, украшенном блестками. Также она надела оперные перчатки в тон наряду, бежевые туфли и блестящие серьги-подвески. Кроме того, знаменитость подчеркнула губы малиновой помадой и уложила распущенные волосы объемными волнами.

Читатели издания высказали свое мнение об артистке в комментариях. «Люблю ее, она стильная, веселая и выглядит фантастически для своего возраста», «Она выглядит сенсационно! У Джоан всегда было прекрасное строение костей и моложавый вид», «Снимаю шляпу перед ней, с косметическими изменениями или без них, она выглядит потрясающе, а также очень элегантно и изящно», «Она выглядит лучше, чем все те женщины с филлерами и "утиными" губами», «Джоан — источник вдохновения для каждой женщины», — заявили юзеры.

В сентябре 2023 года Джоан Коллинз раскрыла секреты своей привлекательности. Актриса заявила, что пользуется увлажняющими средствами с самого детства.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин назвал придурками власти Украины за отказ от переговоров

      Орбан отказался претендовать на пост главы Евросовета

      Платье популярной актрисы на «Эмми» сравнили с детским нагрудником

      Путин заявил о полной продовольственной безопасности России

      Мужчина три года отращивал 80-сантиметровые волосы ради лысой возлюбленной

      Россиянин устроил сауну в вертолете

      Путин заявил о попытках навязать России «демократию из-за бугра»

      «НИИ стали» в три раза нарастило выпуск защиты для техники

      В самолет со 116 пассажирами на борту ударила молния во время полета

      Дело возбудили после нападения группы российских юношей на прохожих

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости