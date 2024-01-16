В Верховной Раде заявили об отсутствии у депутатов доступа к военной тайне

Депутат ВР Осадчук заявил, что 90 % его коллег не имеют доступа к военной тайне

Большинство депутатов Верховной Рады, участвующих в рассмотрении законопроекта о мобилизации, не имеют доступа к военной тайне. Об этом заявил депутат украинского парламента Андрей Осадчук, передает издание «Фокус».

Он уточнил, что часть документа, напрямую касающаяся формирования подразделений, потерь, бюджета и военных планов, остается засекреченной для 90 процентов его коллег.

«Он (законопроект о мобилизации — прим. «Ленты.ру») должен рассматриваться в четкой привязке к тому, что происходит в войсках, с учетом их потребностей и планов. Этого наши депутаты не знают, но будут каким-то образом рассматривать и принимать законопроект. Для того, чтобы принимать какое-либо решение по важному вопросу, нужно иметь достоверную информацию о том, что, как и где происходит», — сказал Осадчук.

Ранее заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова сообщала, что в течение нескольких недель правительство страны повторно внесет в Верховную Раду новую редакцию законопроекта о мобилизации. До этого о подготовке новой версии документа заявлял глава Минобороны республики Рустем Умеров.