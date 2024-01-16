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14:04, 16 января 2024Силовые структуры

Житель ДНР рассказал на видео о зверствах ВСУ

Житель ДНР рассказал о зверствах ВСУ и сдал Росгвардии крупный схрон

Крупный схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили росгвардейцы в Донецкой Народной республике (ДНР), о котором им сообщил местный житель. Он также рассказал о зверствах украинских солдат в отношении мирных граждан. В Росгвардии предоставили «Ленте.ру» видео с его показаниями.

На кадрах мужчина говорит, что солдаты били палками детей, а их матери пригрозили расстрелом. Потом она забрала сыновей полуживыми. Житель ДНР рассказал, что знакомые пообещали ему вознаграждение, если он поможет спрятать арсенал противника.

Мужчина сообщил о тайнике Росгвардии. Из схрона были изъяты противотанковые управляемые ракеты со станком, ручной огнемет «Шмель», выстрелы ПГ-7, гранаты с запалами, автоматы Калашникова, пулемет, патроны и беззвучную минометную мину иностранного производства.

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      Любовь Ширижик
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