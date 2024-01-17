Движение на части российской федеральной трассы закрыли из-за непогоды

На участке трассы М-12 от Канаша до Шали перекрыли движение из-за непогоды

Из-за сложных погодных условий оказалось перекрыто движение по участку федеральной трассы М-12 «Восток». Об этом заявил «Автодор» в своем Telegram-канале.

«Из-за сложных погодных условий временно нет движения по М-12 "Восток" на участке 684 — 836-й километр», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что движения нет от города Канаш в Чувашии до села Шали в Республике Татарстан. Трассу накрыла метель, о которой синоптики предупреждали днем ранее.

Федеральная трасса М-12 «Восток» соединяет Москву и Казань, она строилась как дублер существующей трассы М-7 «Волга». Ее открыли в декабре 2023 года, в церемонии по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин. Строительство скоростной автомобильной дороги между Москвой и Казанью протяженностью 810 километров было завершено на семь месяцев раньше срока.