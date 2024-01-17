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20:46, 17 января 2024Путешествия

Пассажирка провела полет в коричневой луже и назвала это «китайской пыткой»

DM: пассажирка Southwest Airlines провела полет в луже и не получила помощи

Пассажирка Southwest Airlines провела полет в луже неизвестной коричневой жидкости и пожаловалась на сотрудников авиакомпании, которые отказали ей в помощи. Инцидент попал на видео, которым делится издание Daily Mail (DM).

24-летняя Софи Шоу назвала полуторачасовой рейс до Лос-Анджелеса «китайской пыткой водой». Еще при входе в самолет девушка заметила, что бортпроводники вытирали багажную полку над ее креслом бумажными салфетками. Через несколько минут полета она оказалась в луже коричневой жидкости, капавшей на нее через щель шкафчика из чьей-то сумки.

Шоу обратилась к стюардессе, но помощи не получила. Сотрудница отказалась переложить багаж, потому что самолет был переполнен. Сама путешественница физически не смогла убрать сумку из-за небольшого роста. Девушка была вынуждена сидеть в луже, к концу полета ее брюки и обувь промокли.

«Сидеть так было очень противно, и я все время чувствовала себя отвратительно», — пожаловалась Шоу. По прилете она обратилась в службу поддержки авиакомпании, где ей предложили ваучер на 150 долларов.

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      Мария Борисова
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