Путин заявил о росте зарплат россиян

Путин: зарплаты россиян в 2023 году выросли на 7,7 %

Реальный рост зарплат в России по итогам 10 месяцев 2023 года составил 7,7 процента. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Это, конечно, неплохо, но имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим», — поделился своей оценкой на совещании с членами правительства глава государства.

Инфляция в прошлом году составила 7,4 процента. Такая скорость роста потребительских цен становится вызовом для властей, добавил Путин и выразил надежду, что при участии Банка России удастся добиться ее снижения. Вместе с тем за счет потребительского и инвестиционного внутреннего спроса удалось добиться роста ВВП. Хорошие показатели в этом вопросе показали промпроизводство, строительство, сельское хозяйство, туризм.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос на 18,5 процента. С начала года минимальные зарплаты увеличились до 19 242 рублей. Эта мера затронула порядка 4,8 миллиона работников — их зарплаты выросли на три тысячи рублей

