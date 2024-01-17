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16:10, 17 января 2024Экономика

Путин заявил о росте зарплат россиян

Путин: зарплаты россиян в 2023 году выросли на 7,7 %
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Реальный рост зарплат в России по итогам 10 месяцев 2023 года составил 7,7 процента. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Это, конечно, неплохо, но имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим», — поделился своей оценкой на совещании с членами правительства глава государства.

Инфляция в прошлом году составила 7,4 процента. Такая скорость роста потребительских цен становится вызовом для властей, добавил Путин и выразил надежду, что при участии Банка России удастся добиться ее снижения. Вместе с тем за счет потребительского и инвестиционного внутреннего спроса удалось добиться роста ВВП. Хорошие показатели в этом вопросе показали промпроизводство, строительство, сельское хозяйство, туризм.

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      Вячеслав Агапов
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