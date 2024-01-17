Популярная телеведущая показала фигуру в прозрачном платье без бюстгальтера

Популярная британская телеведущая Майя Джама показала фигуру в откровенном наряде во время поездки в Кейптаун, ЮАР. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя знаменитость снялась в прозрачном белом макси-платье с цветочной аппликацией, которое облегало ее тело. При этом предмет гардероба оказался оформлен разрезом до бедра и глубоким декольте. В то же время звезда не надела бюстгальтер и ее бюст просвечивал сквозь ткань.

Пользователи сети оценили внешность ведущей в комментариях. «Превосходно», «Невероятная», «Ты вообще реальная?», «Королева», — восхитились поклонники.

Ранее в январе американская модель и актриса Джулия Фокс появилась на публике в откровенном свадебном наряде с вырезом в районе трусов.