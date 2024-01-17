Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 17 января 2024Интернет и СМИ

Врач назвал способ снизить холестерин без таблеток

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление морской рыбы снижает уровень плохого холестерина. Способ снизить холестерин без таблеток он назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые содержатся в морской рыбе, как раз снижают уровень плохого холестерина, повышают уровень хорошего холестерина», — объяснил доктор, говоря о пользе морской рыбы.

Медик назвал продукт полезным во всех отношениях. Он также подчеркнул, что рыба является основой средиземноморской диеты. Такой тип питания, подчеркнул Мясников, благоприятен для здоровья.

Ранее доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева назвала средиземноморскую диету самой эффективной и полезной. По словам врача, в результате тестирования 41 диеты именно средиземноморскую признали оптимальной для человеческого организма.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украину предупредили об отсутствии друзей в США

      Новые поставки оружия для ВСУ назвали угрозой российским городам

      Стало известно о планах Зеленского заменить Залужного

      Стало известно о переполненных солдатами ВСУ больницах Харькова

      В Швеции призвали запретить импорт российского газа на национальном уровне

      Врач назвал способ снизить холестерин без таблеток

      Военный высказался о ситуации в зоне проведения СВО

      В небе над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей

      Женщина пошла в свингер-клуб и наткнулась на оргию с участием 13 человек

      Политолог заявил о необходимости Украины пойти на мир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости