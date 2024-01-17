Врач назвал способ снизить холестерин без таблеток

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление морской рыбы снижает уровень плохого холестерина. Способ снизить холестерин без таблеток он назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые содержатся в морской рыбе, как раз снижают уровень плохого холестерина, повышают уровень хорошего холестерина», — объяснил доктор, говоря о пользе морской рыбы.

Медик назвал продукт полезным во всех отношениях. Он также подчеркнул, что рыба является основой средиземноморской диеты. Такой тип питания, подчеркнул Мясников, благоприятен для здоровья.

Ранее доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева назвала средиземноморскую диету самой эффективной и полезной. По словам врача, в результате тестирования 41 диеты именно средиземноморскую признали оптимальной для человеческого организма.