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21:20, 17 января 2024Бывший СССР

Токаев прилетел в Италию

Токаев прилетел в Италию с официальным визитом
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию. Об этом сообщает издание Orda.kz в своем Telegram-канале.

В аэропорту Рима Токаева встретили министр обороны Гвидо Крозетто и представитель папы Римского Франческо Каналини.

18 января казахстанский лидер проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

19 января в Ватикане Токаева примет папа Римский Франциск.

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      Марина Совина
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