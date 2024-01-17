Токаев прилетел в Италию с официальным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию. Об этом сообщает издание Orda.kz в своем Telegram-канале.

В аэропорту Рима Токаева встретили министр обороны Гвидо Крозетто и представитель папы Римского Франческо Каналини.

18 января казахстанский лидер проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

19 января в Ватикане Токаева примет папа Римский Франциск.

