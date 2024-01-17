MNRAS: обнаружена катаклизмическая переменная с коричневым карликом

Международная группа астрономов сообщила об обнаружении новой катаклизмической переменной SRGeJ041130.3+685350, которая может содержать коричневого карлика. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Катаклизмические переменные (CV) представляют собой тесные двойные звездные системы, состоящие из первичного белого карлика, который, как правило, аккрецирует вещество от звезды главной последовательности. Их яркость неравномерно увеличивается в несколько раз, а затем снова снижается до состояния покоя.

SRGeJ0411 находится на расстоянии около 1056 световых лет и имеет орбитальный период 97,53 минуты. Белый карлик в системе имеет радиус 0,01 радиуса Солнца, а его масса оценивается в 0,84 солнечной массы. Измеренная температура белого карлика составила 13 790 кельвинов.

Коричневый карлик имеет радиус менее 0,11 солнечного радиуса, массу менее 0,04 солнечной массы, а его температура оценивается в менее 1800 кельвинов.