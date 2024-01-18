Бывшую пиарщицу главы российского региона арестовали по делу о мошенничестве

СКР обвинил экс-пиарщицу главы Башкирии в мошенничестве, она арестована

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшей сотруднице администрации Красногорска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о пиарщице главы Башкирии Елене Прочаковской, которую задержали 17 января, уточняет Telegram-канал Mash. С санкции суда она арестована до 2 февраля.

По данным следствия, в июне 2017 года обвиняемая, занимавшая должность старшего инспектора отдела взаимодействия со средствами массовой информации администрации, используя служебное положение, фиктивно трудоустроила знакомую в местный МФЦ на должность главного специалиста. При этом фигурантка пользовалась в течении года банковской картой, на которую приходила зарплата подруги. Ее уже осудили в августе 2023 года.

В 2017 году Прочаковская перешла на работу в администрацию главы Башкирии Радика Хабирова, где дослужилась до поста руководителя управления по социальным коммуникациям.