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22:19, 18 января 2024Мир

Байден высказался о дальнейшей помощи Украине

Байден: вопрос дальнейшей помощи Украине упирается в меньшинство в Конгрессе США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден признал, что помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) может остаться заблокированной из-за «небольшого меньшинства» членов Конгресса. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик назвал такой сценарий катастрофой. По его словам, подавляющее большинство членов Конгресса США поддерживают помощь для Украины.

«Вопрос в том, будет ли ее удерживать небольшое меньшинство, что было бы катастрофой», — подчеркнул американский лидер.

12 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники на Украину. У американской стороны не осталось бюджетных средств на эту программу, уточнил он. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.

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      Марина Совина
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