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14:44, 18 января 2024Россия

Белгородцам разрешили опаздывать на работу при ракетной опасности

В МЧС разрешили белгородцам опаздывать на работу при ракетной опасности

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Жителям Белгородской области не следует выходить на улицу при получении сигнала о ракетной опасности даже в случае опоздания на работу. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по российскому региону Сергей Потапов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Остаться дома и сохранить свою жизнь. А работодатель если не поймет, тогда, соответственно в органы власти обратиться, чтобы защитили вас. Эта ситуация должна быть понятной каждому работодателю. Время поступления сигнала об опасности зафиксировано: во сколько поступил и до которого часа продлился, это основание для того, чтобы к вам не применялись никакие меры», — пояснил он.

На работу, продолжил Потапов, можно отправляться после получения сигнала об отмене ракетной опасности. Глава областного МЧС также отметил, что ранее использовалось несколько названий уведомлений об угрозе и авиационной опасности, однако недавно было решено закрепить термин ракетная опасность.

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Ранее жители Белгорода рассказали «Ленте.ру» о том, как они пережили массовый обстрел города. По словам одного из очевидцев, атаку со стороны Украины ему пришлось пережидать в укрытии. «Сидим в укрытии, снаружи все бахает и бахает. Вдруг толпа людей просто встает и начинает выходить. Кто-то кричит им, мол, куда идете, там же ведь стреляют! Я смотрю на часы, а там уже 06:48, автобус через две минуты. В итоге тоже встал и пошел как ни в чем не бывало», — вспомнил местный житель.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

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      Никита Абрамов
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