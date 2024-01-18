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07:12, 18 января 2024Мир

Французские сенаторы признали ухудшение положения Украины на поле боя

Французские сенаторы заявили, что военная обстановка на Украине ухудшается

Фото: Stringer / Reuters

Французские сенаторы признали, что положение Украины на поле боя ухудшается. Об этом говорится в их докладе «Почему будущее Европы формируется на Украине», передает РИА Новости.

Отмечается, что подобный вывод парламентарии сделали, основываясь на данных украинских и польских чиновников, полученных в ходе поездки делегации комиссии французского сената в Варшаву и Киев в декабре прошлого года. Согласно докладу, мнение, что военная обстановка на Украине ухудшается, разделяет и «высокопоставленный польский собеседник».

В документе также отмечается усиление напора со стороны российских войск. Кроме того, сенаторы обратили внимание на медленные темпы производства боеприпасов на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Брюссель продолжать оказывать помощь Киеву в сдерживании России, даже если позиция Вашингтона изменится, потому что для Европейского союза (ЕС) это вопрос собственной безопасности. Он назвал поддержку Украины одним из основополагающих вопросов 2024 года.

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      Марина Совина
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