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13:42, 18 января 2024Мир

Лавров заявил об очищении России во время СВО от одной категории людей

Лавров: СВО очистила РФ от людей, не ощущающих причастность к русской культуре
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) поспособствовала очищению России от одной категории людей, а именно от тех, кто не ощущающих свою причастность к русской истории и культуре. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, кто-то из таких людей покинул родину, а кто-то — остался и задумался. Однако подавляющую часть общества, подчеркнул он, спецоперация «небывало сплотила».

Ранее Лавров сообщил, что СВО была необходима для срыва планов по превращению Украины в «анти-Россию». Он отметил, что «истеричная» реакция Запада на проведение спецоперации это лишь подтвердила.

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