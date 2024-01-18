Лавров заявил об очищении России во время СВО от одной категории людей

Лавров: СВО очистила РФ от людей, не ощущающих причастность к русской культуре

Специальная военная операция (СВО) поспособствовала очищению России от одной категории людей, а именно от тех, кто не ощущающих свою причастность к русской истории и культуре. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, кто-то из таких людей покинул родину, а кто-то — остался и задумался. Однако подавляющую часть общества, подчеркнул он, спецоперация «небывало сплотила».

Ранее Лавров сообщил, что СВО была необходима для срыва планов по превращению Украины в «анти-Россию». Он отметил, что «истеричная» реакция Запада на проведение спецоперации это лишь подтвердила.