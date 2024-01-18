Посетивший больницу россиянин полз домой на коленях и не выжил

Житель Свердловской области полз домой из больницы на коленях и попал под машину

В Свердловской области автомобиль сбил мужчину, который переползал дорогу на коленях. Спасти его не удалось. Близкие мужчины рассказали, что перед этим его увезли на машине скорой помощи, сообщает сетевое издание «Е1.ру».

Родственники 36-летнего россиянина сообщили, что незадолго до случившегося его увезли в больницу с высокой температурой. Брат мужчины заявил, что врачи отказались его госпитализировать. Что вынудило мужчину переходить дорогу на четвереньках, родственники не знают. Они отметили, что вскрытие показало отсутствие в его организме алкоголя. Близкие россиянина предполагают, что он добирался домой на попутке.

В Минздраве региона подтвердили, что пациент был доставлен в больницу на автомобиле скорой помощи. При этом показаний для его госпитализации не было, подчеркнули там. Медики довезли мужчину до дорожной развязки, после чего он направился в сторону поселка, в котором живет, пояснили в министерстве.

Ранее в Свердловской области сняли на видео мужчину с переломом ног, который полз на четвереньках до кабинета врача после отказа в выдаче ему коляски.