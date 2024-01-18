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18:30, 18 января 2024Силовые структуры

Против лидера узбекской диаспоры возбудили дело за оскорбление участников СВО

Против лидера узбекского землячества возбудили дело из-за оскорбления военных

Кадр: Avesta Tj / YouTube

В Москве из-за оскорбления участников специальной военной операции (СВО) возбудили уголовное дело в отношении Усмана Баратова. Об этом в четверг, 18 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, в декабре 2023 года Баратов разместил в социальной сети публикацию, унижающую достоинство участников специальной военной операции (СВО). Открыто дело о возбуждении ненависти либо вражды. Усман Баратов является лидером межрегионального узбекского землячества «Ватандош».

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      Владимир Седов
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