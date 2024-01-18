Против лидера узбекской диаспоры возбудили дело за оскорбление участников СВО

Против лидера узбекского землячества возбудили дело из-за оскорбления военных

В Москве из-за оскорбления участников специальной военной операции (СВО) возбудили уголовное дело в отношении Усмана Баратова. Об этом в четверг, 18 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, в декабре 2023 года Баратов разместил в социальной сети публикацию, унижающую достоинство участников специальной военной операции (СВО). Открыто дело о возбуждении ненависти либо вражды. Усман Баратов является лидером межрегионального узбекского землячества «Ватандош».