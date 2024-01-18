Работница аэропорта попыталась избить коллегу стулом и попала на видео

Сотрудница кафе в аэропорту Атланты устроила драку с коллегами и лишилась работы. Инцидент попал на видео, опубликованное в социальной сети X (бывшая Twitter).

Инцидент произошел в заведении Harvest & Grounds днем 13 января. По данным Fox 5, конфликт между работниками возник из-за эспрессо. Девушка по имени Шакория Элли так разозлилась, что начала кричать и кидать вещи, а также попыталась избить коллегу стулом.

На опубликованных кадрах видно, что Элли сдерживали двое мужчин, а один из менеджеров в процессе драки повалил девушку на пол. Внезапно дебоширка, пытаясь пройти в заднюю часть кафе, перепрыгнула через барную стойку. «Отдайте мне мои вещи!» — требовала Элли.

Согласно отчету полиции, сотрудницу уволили, а служба безопасности конфисковала ее пропуск в аэропорт. При этом правоохранители не выдвигали против нее обвинений.

