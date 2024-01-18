Сообщения о возгорании в цехе по производству FPV-дронов в Шахтах опровергли

Власти опровергли данные о возгорании в цехе по производству FPV-дронов в Шахтах

Сообщения о том, что в городе Шахты в Ростовской области в результате попадания ракеты загорелся цех по производству FPV-дронов и погибли люди, оказались недостоверными. Власти опровергли эту информацию.

Telegram-канал «Кремлевская табакерка» со ссылкой на источники в МЧС и правительстве Ростовской области написал о гибели двух человек, пострадавших при взрыве 17 января. Также сообщалось, что взрыв произошел в цехе по производству FPV-дронов. В результате якобы потеряно около 200 единиц готовых и почти готовых дронов.

На самом деле, по данным МЧС, пожар произошел на Шахтинском полиэфирном заводе из-за возгорания в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек, а не FPV-дронов. В свою очередь, глава региона Василий Голубев заявил, что пожар на полимерном заводе «Авангард» не связан с попаданием беспилотника. «В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало», — написал он. Информацию о беспилотнике опроверг также глава администрации Шахт Андрей Горцевской.

Кроме того, известно, что в результате случившегося нет погибших. По последним данным, пострадали 10 человек. Шестеро из них госпитализированы: трое — с ожогами, еще три человека — с травмами различной степени тяжести. Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказана помощь в травмпункте, они отпущены домой, сообщил губернатор.

Как рассказал сотрудник предприятия, взрыв на заводе мог произойти из-за действий рабочих. По его словам, слесари пытались починить кран, из которого капала кислота. После сильного удара кислота пролилась на раствор, после чего вспыхнул маленький огонек, а затем пошел газ. Мужчина сообщил, что начавшийся после этого пожар был потушен.

Информация о том, что в Шахтах загорелся цех по производству FPV-дронов, не получила распространения в российских СМИ. Агентства и издания публиковали материалы с опровержением этих данных со ссылкой на властей региона — «360», ТАСС, «Интерфакс», NEWS.ru.

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