Три летевших в Ташкент самолета с россиянами сели на запасных аэродромах

Три самолета с россиянами не смогли сесть в Ташкенте из-за тумана

Три самолета с россиянами, летевшие в Ташкент, не смогли сесть в аэропорту столицы Узбекистана из-за сильного тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО Uzbekistan Airports.

Уточняется, что рейсам из Москвы и Владивостока пришлось приземляться на запасном аэродроме в Самарканде, а рейс из Санкт-Петербурга сел в Фергане.

По данным источника, посадка всех трех самолетов прошла благополучно. Сейчас они ожидают улучшения погоды в аэропорту Ташкента.

Ранее рейс авиакомпании Utair дважды не смог приземлиться в Казани из-за непогоды. В первый раз самолет долетел до аэропорта назначения, около часа кружил над городом, а потом вернулся назад.

