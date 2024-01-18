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09:17, 18 января 2024Путешествия

Три летевших в Ташкент самолета с россиянами сели на запасных аэродромах

Три самолета с россиянами не смогли сесть в Ташкенте из-за тумана

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Три самолета с россиянами, летевшие в Ташкент, не смогли сесть в аэропорту столицы Узбекистана из-за сильного тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО Uzbekistan Airports.

Уточняется, что рейсам из Москвы и Владивостока пришлось приземляться на запасном аэродроме в Самарканде, а рейс из Санкт-Петербурга сел в Фергане.

По данным источника, посадка всех трех самолетов прошла благополучно. Сейчас они ожидают улучшения погоды в аэропорту Ташкента.

Ранее рейс авиакомпании Utair дважды не смог приземлиться в Казани из-за непогоды. В первый раз самолет долетел до аэропорта назначения, около часа кружил над городом, а потом вернулся назад.

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      Марина Черняк
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