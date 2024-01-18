В Совфеде заявили о возможном превращении ФРГ в участника конфликта на Украине

Член СФ Бондарев: поставка Киеву ракет Taurus сделает ФРГ участником конфликта

Германия может превратиться в прямого участника конфликта на Украине. Об этом заявил член Совета Федерации (СФ), первый замглавы оборонного комитета верхней палаты парламента по обороне Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

По словам Бондарева, это произойдет в том случае, если Берлин все же поставит Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus. При этом член СФ отметил, что надеется, что немцы будут благоразумными и откажутся от поставок.

«Будем надеяться, что, несмотря на давление на Германию со стороны США, немцам хватит благоразумия тормозить и оттягивать передачу ракет как можно дольше. Они прекрасно понимают, что СВО движется к ликвидации режима [президента Украины Владимира] Зеленского на Украине», — заявил он.

При этом он отметил, что в странах Запада благоразумие не всегда торжествует над глупостью, то есть не исключил, что ракеты в конечном итоге поступят на Украину.

Ранее депутат Европарламента Гуннар Бек заявил, что предложение Берлина передать Киеву крылатые ракеты Taurus было уловкой. По его словам, цель состояла в том, чтобы заставить власти Германии вынести на обсуждение общие дебаты о состоянии вооруженных сил страны.