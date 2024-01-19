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20:22, 19 января 2024Ценности

68-летняя Ирина Хакамада показала фигуру в бикини

Ирина Хакамада

Ирина Хакамада. Фото: @irina_hakamada

Бизнес-тренер, публицист и политический деятель Ирина Хакамада показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

68-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлена в черном бикини, оформленном цветочным принтом и завязками. На ней надеты белая бейсболка и солнцезащитные очки. При этом на размещенном фото видно, что под грудью и животе звезды присутствуют татуировки.

«Драконы бывают разные, энергии тоже. Мы выбираем», — подписала она пост.

В августе Ирина Хакамада показала внешность без макияжа. Тогда знаменитость сфотографировала себя во время отдыха на Бали. Так, она предстала перед камерой в голубой футболке на фоне пляжа.

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      Карина Черных
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