Обновленный корпус крупной московской больницы принял первых пациентов

Вице-мэр Москвы Ракова: обновленный корпус больницы № 52 принял первых пациентов

Обновленный лечебный корпус № 4 городской клинической больницы (ГКБ) № 52, которая является одной из крупнейших в Москве, принял первых пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что модернизация системы здравоохранения Москвы активно продолжается. В обновленном корпусе ГКБ № 52 разместили ревматологический и гематологический центры, оснащенные современным оборудованием. «Пациенты могут получить там всю необходимую лечебно-диагностическую помощь по данным профилям, — отметила Ракова. — Помимо круглосуточного стационара, в центрах организованы дневные стационары с полным доступом к диагностической и лечебной базе ГКБ № 52, а новая молекулярно-генетическая лаборатория, оборудованная в обновленном корпусе, помогает врачам в выборе оптимальных решений в лечении».

В распоряжение медиков поступило свыше 1,6 тысячи единиц современного медицинского оборудования, включая ИВЛ, МРТ и КТ, наркозно-дыхательные аппараты, рентгеновский передвижной аппарат. Также в обновленном корпусе появилось 12 реанимационных коек.

Кроме того, теперь в корпусе есть необходимые ресурсы для эффективной эндоскопической и ультразвуковой диагностики. Так, врачи могут пользоваться цифровыми видеоэндоскопами нового поколения с высоким разрешением, в том числе с возможностью проведения узкоспектральной и увеличительной эндоскопии — для диагностики воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Более того, врачи могут использовать электрохирургические аппараты, аргоноплазменные коагуляторы, а также аппарат для проведения эндосонографии. Для проведения УЗИ закуплены аппараты экспертного класса.

Пациенты с онкогематологическими заболеваниями будут проходить лечение в соответствии с современными стандартами. Помимо этого, здесь будет проводиться трансплантация кроветворных стволовых клеток. Также в ГКБ № 52 расширились возможности по проведению аллогенной трансплантации костного мозга с применением современных клеточных технологий. В отделении реанимации оборудованы специальные изолированные боксы для оказания помощи пациентам со сниженным иммунитетом.

По словам руководителя гематологического центра ГКБ № 52 Елены Мисюриной, в год больница оказывает медпомощь более чем шести тысячам пациентов с гематологическими заболеваниями в стационарных условиях и примерно 12 тысячам — в амбулаторных. «Здесь используют различные высокотехнологичные методы лечения, в том числе высокодозную химиотерапию, которая позволяет достигать большего процента ремиссий, — отметила она. — Этот вид терапии используется в том числе для лечения беременных женщин со впервые выявленными агрессивными формами заболеваний, такими как лейкоз и злокачественные лимфомы».

Ежегодно в больнице планируется проводить до 300 аутологичных (с использованием клеток самого пациента) и 150 аллогенных (с применением клеток совместимого родственного донора) трансплантаций костного мозга.

ГКБ № 52 — одно из крупнейших лечебно-диагностических учреждений в Москве, которое оказывает круглосуточную неотложную и плановую медпомощь. В стационарных условиях в ГКБ № 52 проходят лечение 69 пациентов в год, амбулаторно — 976 тысяч.

