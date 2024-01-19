Спикер парламента Грузии Папуашвили потребовал извинений от Зеленского и Санду

Украина и Молдавия несправедливо критиковали власти Грузии из-за условий содержания в тюрьме Михаила Саакашвили, за это президенты этих стран Владимир Зеленский и Майя Санду должны принести извинения грузинскому народу. Этого в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии потребовал спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

«Из заключения Европейского комитета [по предупреждению пыток] мы узнали, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом. Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения», — отметил глава законодательного органа.

18 января Европейский комитет по предупреждению пыток опубликовал отчет о проверке в клинике «Вивамеди», где проходит лечение бывший президент Грузии. Как сообщили эксперты, Саакашвили содержится в комфортных условиях, за исключением недостаточного числа прогулок на свежем воздухе.

В декабре Саакашвили заявил о намерении стран НАТО направить войска в зону российской специальной военной операции. Из закрытых источников политик знает, что в США готовятся к «прямому вступлению в войну».