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23:11, 19 января 2024Мир

Во Франции заявили о возможности «операции под чужим флагом» со стороны НАТО

Французский политик Филиппо: НАТО может провести операцию под чужим флагом

Фото: Dado Ruvic / Reuters

НАТО может организовать «операцию под чужим флагом» наподобие диверсии на российских газопроводах «Северный поток» в 2022 году. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Он прокомментировал слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке Североатлантического альянса к войне с Россией. Филиппо указал, что политик повторяет это подозрительно часто.

«Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на "Северном потоке" в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на все!» — подчеркнул он.

Ранее Бауэр предупредил, что Североатлантический альянс должен готовиться к полномасштабной войне с Россией. По его мнению, конфликт может развернуться в ближайшие 20 лет.

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      Марина Совина
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