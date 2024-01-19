Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:10, 19 января 2024Россия

Опубликованы новые видео самого сильного обстрела Белгорода ВСУ

Опубликовано видео с камер полицейских во время обстрела Белгорода 30 декабря

Фото: РИА Новости

Неофициальное новостное сообщество «Полиция live» опубликовало на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» новые видео, снятые во время самого сильного обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря прошлого года.

В ролике собраны как уже известные видео, так и ранее нигде не публиковавшиеся кадры с обстрелами и пострадавшими, в том числе с нагрудных камер сотрудников белгородской полиции, которые оказывали им помощь, а также с рассказами очевидцами и последствиями обстрела. Также в кадр попало прямое попадание снаряда в пятиэтажный дом.

На одном из видео запечатлено, как полицейские используют почтовый фургон для эвакуации тяжелораненого, а также сопровождают его в медучреждение.

Ранее жители Белгорода рассказали «Ленте.ру» о том, как они пережили массовый обстрел города. По словам одного из очевидцев, атаку со стороны Украины ему пришлось пережидать в укрытии. «Сидим в укрытии, снаружи все бахает и бахает. Вдруг толпа людей просто встает и начинает выходить. Кто-то кричит им, мол, куда идете, там же ведь стреляют! Я смотрю на часы, а там уже 06:48, автобус через две минуты. В итоге тоже встал и пошел как ни в чем не бывало», — вспомнил местный житель.

30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      СК России возбудил уголовное дело против главы узбекской диаспоры. В чем обвиняют Усмана Баратова?

      Space X запустила ракету с космическими туристами

      Путин поручил нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров

      Опубликованы новые видео самого сильного обстрела Белгорода ВСУ

      Сын Байдена даст показания в Конгрессе США

      В России рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении

      Хуситы заявили о новой атаке на американский корабль

      65-летняя Шэрон Стоун снялась в оголяющем тело наряде для глянца

      Учительницу пожизненно лишили профессии за секс с 15-летним школьников

      США испытали двигатель новой МБР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше