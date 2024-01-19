Опубликованы новые видео самого сильного обстрела Белгорода ВСУ

Опубликовано видео с камер полицейских во время обстрела Белгорода 30 декабря

Неофициальное новостное сообщество «Полиция live» опубликовало на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» новые видео, снятые во время самого сильного обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря прошлого года.

В ролике собраны как уже известные видео, так и ранее нигде не публиковавшиеся кадры с обстрелами и пострадавшими, в том числе с нагрудных камер сотрудников белгородской полиции, которые оказывали им помощь, а также с рассказами очевидцами и последствиями обстрела. Также в кадр попало прямое попадание снаряда в пятиэтажный дом.

На одном из видео запечатлено, как полицейские используют почтовый фургон для эвакуации тяжелораненого, а также сопровождают его в медучреждение.

Ранее жители Белгорода рассказали «Ленте.ру» о том, как они пережили массовый обстрел города. По словам одного из очевидцев, атаку со стороны Украины ему пришлось пережидать в укрытии. «Сидим в укрытии, снаружи все бахает и бахает. Вдруг толпа людей просто встает и начинает выходить. Кто-то кричит им, мол, куда идете, там же ведь стреляют! Я смотрю на часы, а там уже 06:48, автобус через две минуты. В итоге тоже встал и пошел как ни в чем не бывало», — вспомнил местный житель.

30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.