Пара похудела на 54 килограмма благодаря внезапному путешествию

Пара из США выиграла пляжный отдых и похудела на 54 килограмма

Пара из США внезапно выиграла путешествие на Гавайи и похудела на 54 килограмма. Об этом пишет Today.

Когда в начале 2023 года Эшли Эванс и Брендану Рошу досталась бесплатная поездка на остров Мауи, они были счастливы. Однако предстоящее путешествие к теплому океану омрачало то, что у обоих супругов был значительный лишний вес. Они понимали, что им предстоит пляжный отдых в купальных костюмах, но оба стеснялись своих тел. Поэтому они вместе решили начать путь к похудению, чтобы на отдыхе чувствовать себя комфортно.

И Эванс и Рош поправились в период локдауна из-за пандемии COVID-19 в 2020 году. Они проводили почти все время дома, питались фастфудом и много спали в этот период. В момент, когда супруги узнали о предстоящей поездке, Эванс весила 118 килограммов, а Рош — 102 килограмма. При этом у Эванс диагностирован диабет первого типа.

Эванс и Рош дали друг другу обещание прийти в форму. Они существенно изменили свой рацион, отказавшись от всех полуфабрикатов. Эванс стала покупать больше овощей и бросила привычку готовить еду сразу на несколько дней вперед. Кроме того, они с мужем заменили картофель бататом, а рис — цветной капустой. По словам женщины, первый месяц был непростым, но еда была вкусной, и они не испытывали чувства голода или отвращения к здоровой пище. В результате и Рош, и Эвансу до начала поездки — всего за два месяца — удалось сбросить по 18 килограммов благодаря только диете.

Здоровый образ жизни и заметный результат так понравились паре, что они продолжили свой путь и после путешествия. Оба стали чувствовать себя гораздо лучше, у них стало больше энергии и энтузиазма заниматься повседневными делами. Вскоре они добавили в свою жизнь спорт. Они пробовали ходить в спортзал и раньше, но быстро бросали. Однако на этот раз заметные изменения во внешнем виде подарили им мотивацию для того, чтобы продолжать работать над собой.

За год Рош сбросил 23 килограмма, а Эванс — 32 килограмм. Оба планируют и дальше заниматься спортом и, возможно, принять участие в соревнованиях по бодибилдингу или пробежать марафон.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за превышения калоража и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.