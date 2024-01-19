Россияне рассказали о доверии Путину

ФОМ: российскому президенту Путину доверяют 79 процентов граждан

В настоящее время российскому президенту Владимиру Путину доверяют 79 процентов граждан. Об этом сообщается в выводах нового опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По данным ФОМ, пока 79 процентов респондентов заявляют о доверии Путину, 12 процентов граждан придерживаются противоположного мнения. В рамках исследования также выяснилось, что деятельность российского лидера положительно оценивает 81 процент опрошенных. Недовольны его работой остались только 9 процентов россиян.

Новый опрос ФОМ проводился с 12 по 14 января 2024 года. Участие в нем приняли 1500 респондентов в 53 российских регионах. Утверждается, что статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.

В конце декабря политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова отметила, что нынешний президент — лидер, который объединяет все общество. На выборы Путину предстоит идти, опираясь на все патриотические силы страны, на самые разные поколения граждан и страты общества.

Ранее россияне также назвали главное качество своего лидера. По мнению большинства опрошенных, Путину свойственно спокойствие. Таким образом охарактеризовали президента 89 процентов респондентов.