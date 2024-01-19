Шольц назвал выступающих за высылку иностранцев правых врагами демократии

Шольц назвал правых, выступающих за высылку иностранцев, врагами демократии

Члены партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и прочие правые силы, выступающие за массовую высылку иностранцев, являются «правоэкстремистскими врагами демократии». Об этом в своем видеообращении в социальной сети X заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он также призвал немецких граждан продолжать протесты против АдГ. «На эти выходные снова запланировано много демонстраций против правоэкстремистских врагов нашей демократии. Я считаю это правильным. Чего в Германии никогда не должно снова случиться, так это расовой идеологии национал-социалистов», — констатировал канцлер.

Шольц напомнил, что правые силы, в том числе члены АдГ, ранее собрались в Потсдаме, где якобы обсуждали массовую депортацию иностранцев из страны. «Это атака против нашей демократии и тем самым — против всех нас. Поэтому всем необходимо четко и ясно занять позицию за единение и толерантность и за нашу демократическую Германию», — заключил он.

Протесты, о которых упомянул Шольц, проходят на фоне появления информации о том, что члены нескольких парламентских ультраправых партий бундестага Германии провели секретную встречу, в ходе которой обсудили и приняли план депортации миллионов мигрантов при условии прихода к власти. Сообщалось, что среди них было несколько высокопоставленных представителей АдГ и бывший глава партии в бундестаге Роланд Хартвиг.