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09:26, 19 января 2024Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать пороховой завод под Тамбовом

Mash: ВСУ пытались атаковать Тамбовский пороховой завод с помощью дрона

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

ВСУ пытались атаковать завод ночью 18 января — целью противника был цех №3, где смешивают продукцию. В результате беспилотник упал рядом со строением на Проспекте Труда.

Беспилотный аппарат нашли сотрудники, которые дежурили ночью на пороховом заводе. После обнаружения дрона им пришлось эвакуироваться. Разрушений впоследствии не зафиксировали. На место вызвали саперов, которые увезли беспилотник.

Тамбовский пороховой завод — одно из крупнейших предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии. Согласно данным карт, завод находится в 500 километрах от границы с Украиной.

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      Анастасия Шейкина
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