Стало известно об атаках на Сбербанк с начала СВО

В Сбербанке заявили, что с начала СВО на банк было совершено больше 600 атак

Уже с конца февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция (СВО) на Украине, на Сбербанк было совершено больше 600 атак. Об этом рассказал зампред Сбербанка Сергей Кузнецов в ходе рабочего визита в Крым.

Он отметил, что в то же время ни одна атака на российский банк не увенчалась успехом. В 2023-м, в частности, специалисты кредитной организации отразили 124 DDoS-атаки.

«А что касается нового 2024 года, то в части отражения DDoS-атак он тоже начался активно», — заявил зампред Сбербанка. При этом он добавил, что пока серьезных попыток зайти в системы банка со стороны неизвестных зафиксировано не было. Атаки отражаются в штатном режиме.

Учитывая геополитическую обстановку, становится ясно, что снижения активности кибермошенников в 2024-м не ожидается. Помимо этого, Сбербанк готовится к отражению более сложных атак, чем были раньше.

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