Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:16, 19 января 2024Экономика

Стало известно об атаках на Сбербанк с начала СВО

В Сбербанке заявили, что с начала СВО на банк было совершено больше 600 атак
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Уже с конца февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция (СВО) на Украине, на Сбербанк было совершено больше 600 атак. Об этом рассказал зампред Сбербанка Сергей Кузнецов в ходе рабочего визита в Крым.

Он отметил, что в то же время ни одна атака на российский банк не увенчалась успехом. В 2023-м, в частности, специалисты кредитной организации отразили 124 DDoS-атаки.

«А что касается нового 2024 года, то в части отражения DDoS-атак он тоже начался активно», — заявил зампред Сбербанка. При этом он добавил, что пока серьезных попыток зайти в системы банка со стороны неизвестных зафиксировано не было. Атаки отражаются в штатном режиме.

Учитывая геополитическую обстановку, становится ясно, что снижения активности кибермошенников в 2024-м не ожидается. Помимо этого, Сбербанк готовится к отражению более сложных атак, чем были раньше.

Ранее стало известно о полезных финансовых привычках россиян. В Сбере и Rambler&Co провели опрос ко Дню финансов. В итоге выяснилось, что почти половина россиян считает, что полезные финансовые привычки помогают им формировать подушку безопасности для стабильного будущего.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Здание сгоревшего в Петербурге склада Wildberries могло быть не застраховано. Чем это обернется для компании?

      Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

      Агент бразильского новичка «Ахмата» рассказал о чеченском менталитете игрока

      Раскрыт калибр новой северокорейской гаубицы

      Лана Дель Рей снялась в рекламе бренда нижнего белья Ким Кардашьян

      Цены на российский софт резко выросли

      Хуситы пообещали свободный проход российским судам

      Россиянина посадили на восемь лет за планы воевать на стороне Украины

      Телеведущий случайно пнул коллегу по голове и рассмешил зрителей

      Ким Чен Ына призвали подумать о наследии отца и деда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше