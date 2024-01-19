Сообщение об уничтожении Т-90М американским БМП Bradley не подтвердилось

Сообщение об уничтожении Т-90М БМП Bradley под Авдеевкой не нашло подтверждения

Ранее в январе многие украинские и российские Telegram-каналы опубликовали видео, на которое попала атака американской бронированной машиной пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский новейший танк Т-90М. Украинские СМИ утверждают, что БМП Bradley уничтожил Т-90М, однако эта информация не подтвердилась.

По данным российских СМИ, танк Вооруженных сил России попал под обстрел под Авдеевкой. Его атаковали две БМП Bradley и FPV-дрон. На кадрах видно, что танк получил несколько десятков попаданий и остался на ходу.

Telegram-канал «Военное дело» в свою очередь пишет, что мощный взрыв рядом с танком, который на Украине посчитали свидетельством уничтожения, — это сработавшая динамическая защита машины. При этом экипаж отогнал танк в тыл и эвакуировался.

Военнный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru заявил, что Т-90М способен выдержать шквальный огонь двух пушек американских БМП. «Bradley вооружены 25-миллиметровой автопушкой, получившей в Ираке репутацию "убийцы танков" из-за подкалиберных снарядов с вольфрамовым сердечником и с сердечником из обедненного урана. Из-за этого в России на Т-90М установили гомогенную броню и блоки динамической защиты. Поэтому даже очередь в упор, прямой наводкой, не пробьет броню Т-90М», — объяснил он.

Информация о том, что БМП Bradley ВСУ уничтожил российский Т-90М, широко распространилась в украинских СМИ. В частности, об этом написали УНИАН, «Украина сейчас» и «РБК-Украина».

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