Трое россиян получили сроки за нападение и перестрелку с инкассаторами

В Орске двух мужчин и одну женщину осудили по делу о нападении на инкассаторов

В Оренбургской области двух мужчин и одну женщину приговорили к различным срокам по делу о бандитизме, разбое и хищении огнестрельного оружия. Об этом в пятницу, 19 января, в своем Telegram-канале сообщает прокуратура Оренбургской области.

Как установил суд, 7 октября 2022 года банда грабителей совершила нападение на инкассаторов во дворе дома города Орска. С применением насилия они украли 17,8 миллиона рублей и два служебных пистолета. Инкассаторы бросились в погоню за налетчиками и настигли их на улице Краматорской, где между ними завязалась перестрелка. В результате один из почтальонов получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

Бандитам все же удалось сбежать благодаря помощи 65-летнего осужденного, предоставившего свой автомобиль для перевозки банды. По итогам судебного разбирательства он получил полтора года колонии строгого режима. Его подельники — 35-летняя россиянка, занимавшая должность начальника почтового отделения, получила семь лет колонии, 49-летнему налетчику дали 19 лет колонии особого режима.