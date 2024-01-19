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03:24, 19 января 2024Экономика

У трети россиян выявили нехватку свободного времени

«Ъ»: 20–37 % домохозяйств в России сталкиваются с дефицитом свободного времени

Фото: Василий Кузьмиченок / агентство «Москва»

Более трети домохозяйств в России могут испытывать нехватку свободного времени, что, в свою очередь, мешает им получать дополнительное образование, заниматься детьми или здоровьем. Об этом в пятницу, 19 января, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование экономического факультета МГУ.

Подсчеты были проведены на основе данных Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением Росстата за 2019 год. Обследование охватило все российские регионы и 45 тысяч домохозяйств (89 тысяч респондентов). Как объяснили авторы работы, в современных исследованиях бедности начали учитывать параметр времени для оценки состояния домохозяйств: в некоторых семьях взрослые могут работать настолько много, что могут сталкиваться с дефицитом времени для удовлетворения «домашних» потребностей, что снижает качество жизни.

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Авторы применили несколько подходов к оценке уровня «бедности по времени». Так, медианное значение свободного времени на одного члена домохозяйства старше 15 лет в среднем по выборке составило 205 минут в будний день, но у 20,3 процента домохозяйств этот показатель был ниже более чем вдвое. При другом подходе экономисты сопоставили рабочее время каждого члена семьи с полуторным (405 минут) значением медианного показателя для всего населения (270 минут). По этому критерию доля бедных по времени домохозяйств составила 37 процентов, выявили исследователи.

Доля домохозяйств, где не хватает не только времени, но и доходов (ниже 50 процентов прожиточного минимума на человека), в России оказалась относительно невелика (около 3 процентов), дефицит времени может привести к сокращению благосостояния и человеческого капитала таких домохозяйств в будущем.

Авторы исследования прогнозируют, что снизить бедность по времени будет непросто. С одной стороны, это может предполагать дальнейшее развитие инфраструктуры по уходу за детьми и пожилыми, включая систему долговременного ухода, с другой — повышение производительности труда, что сложно инициировать по экономике в целом.

Ранее аналитики Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, как и на что в 2023 году они распределяли свое личное время в онлайне, не считая рабочих нужд. Чуть больше половины (53 процента) опрошенных россиян заявили, что не могут представить свою жизнь без использования интернета. Для почти каждого третьего (28 процентов) россиянина дневная норма времени в сети в 2023 была 2-3 часа. Свой первый визит в сеть 38 процентов респондентов совершали сразу после пробуждения.

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      Марина Совина
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