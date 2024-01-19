Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:11, 19 января 2024Экономика

В Сбере рассказали о предотвращении хищений средств кибермошенниками

Зампред Сбера Кузнецов заявил о предотвращении хищения почти 300 млрд рублей

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Сбер за 2023 год предотвратил хищение почти 300 миллиардов рублей средств клиентов кибермошенниками. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе рабочего визита в Крым.

«Кроме того, в 2023 году эффективность нашего антифрода достигла 99,6 процента — это лучший показатель среди такого рода систем в мире», — поделился он.

Вместе с тем Кузнецов отметил, что Сбер ставит перед собой еще более амбициозную цель — достичь 99,9 процента.

В сентябре 2023 года зампред правления рассказал, что Сбербанк с начала года помог задержать 19 организованных преступных групп кибермошенников.

Также сообщалось, что мошенники по новой схеме попытались украсть 12 миллионов рублей у клиента Сбера, однако сотрудники оказали помощь. Клиент обратился в банк, чтобы срочно закрыть все вклады с потерей процентов, однако эта операция для него являлась нехарактерной. Поведение клиента вызвало подозрение у менеджера, и она подключила Службу безопасности банка.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Здание сгоревшего в Петербурге склада Wildberries могло быть не застраховано. Чем это обернется для компании?

      Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

      Агент бразильского новичка «Ахмата» рассказал о чеченском менталитете игрока

      Раскрыт калибр новой северокорейской гаубицы

      Лана Дель Рей снялась в рекламе бренда нижнего белья Ким Кардашьян

      Цены на российский софт резко выросли

      Хуситы пообещали свободный проход российским судам

      Россиянина посадили на восемь лет за планы воевать на стороне Украины

      Телеведущий случайно пнул коллегу по голове и рассмешил зрителей

      Ким Чен Ына призвали подумать о наследии отца и деда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше