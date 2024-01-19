В Сбере рассказали о предотвращении хищений средств кибермошенниками

Зампред Сбера Кузнецов заявил о предотвращении хищения почти 300 млрд рублей

Сбер за 2023 год предотвратил хищение почти 300 миллиардов рублей средств клиентов кибермошенниками. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе рабочего визита в Крым.

«Кроме того, в 2023 году эффективность нашего антифрода достигла 99,6 процента — это лучший показатель среди такого рода систем в мире», — поделился он.

Вместе с тем Кузнецов отметил, что Сбер ставит перед собой еще более амбициозную цель — достичь 99,9 процента.

В сентябре 2023 года зампред правления рассказал, что Сбербанк с начала года помог задержать 19 организованных преступных групп кибермошенников.

Также сообщалось, что мошенники по новой схеме попытались украсть 12 миллионов рублей у клиента Сбера, однако сотрудники оказали помощь. Клиент обратился в банк, чтобы срочно закрыть все вклады с потерей процентов, однако эта операция для него являлась нехарактерной. Поведение клиента вызвало подозрение у менеджера, и она подключила Службу безопасности банка.