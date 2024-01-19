Минобороны: за неделю ВСУ потеряли на донецком направлении более 1880 солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на донецком направлении более 1880 бойцов убитыми и ранеными. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо потерь в личном составе противник за указанный срок лишился 17 танков, 27 боевых бронированных машин, двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

Российские войска на донецком направлении за семь дней отразили 15 атак противника и нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад, а также 112-й бригады.

Ранее начальник инженерных войск ВС России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал о потерях ВСУ при контрнаступлении. По его словам, украинская армия потеряла на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, в том числе танков Leopard, БМП Bradley и других машин, поставленных западными странами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.