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16:31, 19 января 2024Силовые структуры

ФСБ задержала замминистра российского региона со взяткой в 150 миллионов рублей

ФСБ задержала замглавы Минздрава Подмосковья с взяткой в 150 миллионов рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали при получении взятки в 150 миллионов рублей заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, чиновник был задержан 16 января. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы.
На сайте Тверского суда Москвы есть информация об аресте Захарова 18 января. Его портрет и личные данные исчезли с сайта Минздрава Московской области.

В ведомстве он отвечал за капитальный ремонт и техническое обслуживание зданий учреждений здравоохранения. По официальным данным, Захаров был уволен по собственному желанию 16 января 2024 года.

В 2013 году Александр Захаров был судим за дачу взятки, но в настоящее время приговор по этому делу из баз данных пропал.

Официальных комментариев от правоохранительных органов «Ленте.ру» получить не удалось.

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      Любовь Ширижик
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