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17:20, 19 января 2024Силовые структуры

Замначальника московской ИФНС осудят за коррупцию

Суд рассмотрит дело замначальника московской ИФНС о взятке в 1,3 миллиона рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд рассмотрит дело заместителя начальника ИФНС России № 15 по Москве Елены Ишхановой о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, с сентября 2016 года по октябрь 2018 года Ишханова на должности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС России № 28 со старшим государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок получили вознаграждения на 1,3 миллиона рублей. За эту сумму они должны были не предоставлять сведения о фактическом отсутствии юридических лиц, регистрирующихся в заявленном взяткодателем адресе.

Возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») УК РФ. Ишханова находится в СИЗО, а ее сообщник в международном розыске. Его дело выделено в отдельное производство.

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      Екатерина Кашурникова
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