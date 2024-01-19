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12:13, 19 января 2024Культура

Заслуженного артиста России обнаружили мертвым в московском отеле

Солиста Большого симфонического оркестра Михаила Шиленкова нашли мертвым в отеле

Кадр: MusicPassion.Club / YouTube

Заслуженного артиста России, солиста Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Михаила Шиленкова обнаружили мертвым в отеле в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«В отеле "Лемар" в Расторгуевском переулке в центре Москвы в ванной комнате найден мертвым солист Большого симфонического оркестра Михаил Шиленков», — рассказал агентству представитель в медицинских службах.

По предварительным данным, артист мог умереть из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Отмечается, что точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

Telegram-канал Mash отмечает, что Шиленков страдал сердечными заболеваниями, гипертонией на фоне лишнего веса, а также имел проблемы с печенью.

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      Варвара Кошечкина
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