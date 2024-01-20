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03:30, 21 января 2024Россия

Шойгу рассказал о вкладе одного рода войск в срыв контрнаступления ВСУ

Шойгу: инженерные войска внесли вклад в отражение контрнаступления ВСУ
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Инженерные войска внесли вклад в отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). О вкладе этого рода войск говорится в поздравлении министра обороны Сергея Шойгу ко Дню инженерных войск, который отмечается 21 января. Текст поздравления публикует ТАСС.

В текст отмечается, что система инженерных заграждений «сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов противника».

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      Марина Совина
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