В России прокомментировали идею Украины о мире с Москвой при ядерном разоружении

Сенатор Карасин: идея Украины о ядерном разоружении России анекдотична

Москва не согласится на ядерное разоружение ради мира с Киевом, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал условие заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка о заключении мирного договора республики с Россией.

Замминистра обороны Украины, конечно, великий человек и, видимо, незаурядный политик, но пусть он лучше занимается своими делами и не лезет в большую политику, потому что звучит этот призыв просто анекдотично, смешно Григорий Карасин российский сенатор

«Лучше бы замминистра обороны обратил внимание на то, что его министерство и его военные периодически занимаются обстрелом гражданского населения Донецкой области, Луганской области, Белгородской области, занимаются циничным и кровавым террором. А он начинает думать о ядерном статусе России. Ребят, это какой-то космический идиотизм», — отреагировал на идею сенатор.

В интервью газете Der Tagesspiegel заместитель главы украинского оборонного ведомства Иван Гаврилюк высказал мнение, что Россия должна отказаться от ядерного оружия при заключении мирного соглашения после окончания специальной военной операции. «Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, которые поддерживают Украину, и Россией — с другой стороны. Этот документ должен включать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство является угрозой для мира», — сказал он.