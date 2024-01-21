Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:36, 21 января 2024Бывший СССР

В России прокомментировали идею Украины о мире с Москвой при ядерном разоружении

Сенатор Карасин: идея Украины о ядерном разоружении России анекдотична

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Москва не согласится на ядерное разоружение ради мира с Киевом, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал условие заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка о заключении мирного договора республики с Россией.

Замминистра обороны Украины, конечно, великий человек и, видимо, незаурядный политик, но пусть он лучше занимается своими делами и не лезет в большую политику, потому что звучит этот призыв просто анекдотично, смешно

Григорий Карасинроссийский сенатор

«Лучше бы замминистра обороны обратил внимание на то, что его министерство и его военные периодически занимаются обстрелом гражданского населения Донецкой области, Луганской области, Белгородской области, занимаются циничным и кровавым террором. А он начинает думать о ядерном статусе России. Ребят, это какой-то космический идиотизм», — отреагировал на идею сенатор.

В интервью газете Der Tagesspiegel заместитель главы украинского оборонного ведомства Иван Гаврилюк высказал мнение, что Россия должна отказаться от ядерного оружия при заключении мирного соглашения после окончания специальной военной операции. «Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, которые поддерживают Украину, и Россией — с другой стороны. Этот документ должен включать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство является угрозой для мира», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Донецк попал под один из самых мощных обстрелов с начала СВО. Жертвами стали более 20 мирных жителей

      Рэпера Baby Melo выпустили из спецприемника после задержания на концерте

      Нетаньяху отверг идею государства для палестинцев в разговоре с Байденом

      Делегация Лаврова вылетает в Нью-Йорк для участия в Совбезе ООН

      Сель заблокировал дорогу к горнолыжному курорту «Роза Хутор»

      Экс-советник Трампа назвал его возможную победу на выборах проблемой для Европы

      Газовый терминал в Усть-Луге приостановил работу после пожара

      Тренер назвал способы сжигать калории во время отдыха

      В России прокомментировали идею Украины о мире с Москвой при ядерном разоружении

      Генсек ООН осудил Израиль за «беспрецедентное» истребление населения в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше