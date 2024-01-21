На Украине захотели отказа России от ядерного оружия

Замминистра обороны Украины Гаврилюк: РФ должна отказаться от ядерного оружия

Россия должна отказаться от ядерного оружия при заключении мирного соглашения после окончания конфликта на Украине. Такое заявление сделал замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк в интервью газете Der Tagesspiegel.

Он отметил, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров. По прогнозу замминистра обороны, в данном случае соглашения — с одной стороны коалицией стран, поддерживающих Украину, с другой — Россией. «Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира», — сказал Гаврилюк.

Ранее президент России Владимир Путин отметил современное оружие в составе ядерной триады. По его словам, сейчас ядерная триада России состоит из современного оружия на 95 процентов. В 2022 году этот показатель составлял 91 процент.