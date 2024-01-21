На Украине захотели отказа России от ядерного оружия
Россия должна отказаться от ядерного оружия при заключении мирного соглашения после окончания конфликта на Украине. Такое заявление сделал замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк в интервью газете Der Tagesspiegel.
Он отметил, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров. По прогнозу замминистра обороны, в данном случае соглашения — с одной стороны коалицией стран, поддерживающих Украину, с другой — Россией. «Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира», — сказал Гаврилюк.
Ранее президент России Владимир Путин отметил современное оружие в составе ядерной триады. По его словам, сейчас ядерная триада России состоит из современного оружия на 95 процентов. В 2022 году этот показатель составлял 91 процент.