Бастрыкин поручил установить причастных к обстрелу Донецка

Глава СК Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу Донецка

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела рынка в Донецке установить всех причастных к преступлению. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению, Бастрыкин поручил установить личности и тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка.

Украинская сторона ударила по рынку в Донецке в воскресенье, 21 января. Это был один из самых мощных обстрелов с начала спецоперации. Денис Пушилин уточнил, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений.

Как сообщили в МИД, всего было совершено шесть артналетов. Обстрел велся из подконтрольной Украине Авдеевки с применением поставляемого Западом оружия. Военкор Александр Сладков, в свою очередь, сообщил, что по Донецку били 35 минут с перерывами.