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22:01, 21 января 2024Мир

Стало известно о планах Чехии купить у США 24 истребителя F-35

Министр обороны Чернохова: Чехия купит у США 24 истребителя F-35 до конца марта

Фото: US Air Force / Reuters

Чехия планирует подписать соглашение с США о покупке 24 истребителей пятого поколения F-35А Lightning II до конца марта. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в беседе с CNN Prima NEWS, передает РИА Новости.

По ее словам, стороны ищут подходящую форму соглашения и дату, в том числе и в связи с болезнью главы Пентагона Ллойда Остина. Она добавила, что представители Чехии встречаются с коллегами из Соединенных Штатов на заседаниях контактной группы по Украине в Рамштайне, а также на встречах министров обороны стран НАТО. «Мы обязаны до конца марта это соглашение подписать и, возможно, сделаем это раньше», — отметила глава ведомства.

По данным телеканала, за 24 истребителя Чехия выплатит Соединенным Штатам 105,8 миллиарда крон (около 4,6 миллиарда долларов). Также отмечается, что дополнительные расходы, в том числе сооружение нового аэродрома, составят 43,8 миллиарда крон (около 1,9 миллиарда долларов). Общие расходы на закупку и использование Чехией истребителей на срок до 2069 года составят 322 миллиарда крон (около 14,1 миллиарда долларов). Отмечается, что один час полета F-35 обойдется Чехии более чем в 800 тысяч крон (около 35 тысяч долларов).

Ранее издание The National Interest писало, что российский истребитель Су-35С зарекомендовал себя в качестве конкурента современных боевых самолетов США. «Обозначенный НАТО как "Flanker-E", этот истребитель поколения 4++ зарекомендовал себя как очень способный противник для современных самолетов США, включая F-15 Eagle, F/A-18 Super Hornet и даже F-35 Lightning II», — говорилось в статье.

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      Марина Совина
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