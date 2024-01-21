Транзит судов через Босфор остановлен из-за появившегося российского танкера

Транзит судов через Босфор остановили из-за перекрывшего пролив танкера из РФ

Транзит судов через Босфорский пролив остановили на неопределенный срок из-за танкера, следовавшего из России, который перекрыл водяной проход. Об этом сообщает генеральное управление береговой охраны Турции в воскресенье, 21 января.

Отмечается, что 250-метровый танкер Peria под флагом Либерии следовал из РФ в Измир. По данным Reuters, из-за непогоды у судна самоопустился якорь — оно встало в центральной части полосы движения по направлению с севера на юг. Сейчас возле него работают два буксира и катер береговой охраны.

Движение по Босфорскому проливу будет восстановлено в оба направления, когда танкер удастся отбуксировать в безопасное место.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что идея о нейтральном флоте в Черном море, которая содержится в новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), противоречит договору об использовании Босфора.