В Крыму призвали Германию вернуть похищенные в годы войны ценности

Глава парламента Крыма Константинов призвал Германию вернуть похищенные ценности

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Германии вернуть музеям Крыма похищенные в годы войны ценности. Его слова приводит РИА Новости.

«Согласно полученным архивным данным, многие музейные ценности были уничтожены или вывезены в годы фашистской оккупации в Германию, в том числе сокровища Алупкинского дворца-музея. Всего перед войной в Крыму работало 25 музеев. Все они понесли тяжелые невосполнимые потери. Власти ФРГ должны вернуть похищенное», — сказал Константинов.

По его мнению, этот вопрос можно было бы рассмотреть и в судебном порядке. При этом Константинов предлагает всерьез требовать возвращения лишь «после очередной победы над Западом».

«Компенсация наших потерь должна жестче проводиться. Любить нас там все равно не будут, а наше великодушие расценивают как слабость. Ощущая чью-то слабость, они наглеют. Но говорить обо всем этом можно будет только после того, как мы победим. Требования, не подтвержденные силой, Запад проигнорирует, как бы справедливы они ни были», — сказал глава парламента.

По словам Константинова, фашисты и их пособники в годы войны похитили и уничтожили свыше миллиона единиц музейного хранения на территории СССР.

