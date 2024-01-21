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12:01, 21 января 2024Россия

В Крыму призвали Германию вернуть похищенные в годы войны ценности

Глава парламента Крыма Константинов призвал Германию вернуть похищенные ценности

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Германии вернуть музеям Крыма похищенные в годы войны ценности. Его слова приводит РИА Новости.

«Согласно полученным архивным данным, многие музейные ценности были уничтожены или вывезены в годы фашистской оккупации в Германию, в том числе сокровища Алупкинского дворца-музея. Всего перед войной в Крыму работало 25 музеев. Все они понесли тяжелые невосполнимые потери. Власти ФРГ должны вернуть похищенное», — сказал Константинов.

По его мнению, этот вопрос можно было бы рассмотреть и в судебном порядке. При этом Константинов предлагает всерьез требовать возвращения лишь «после очередной победы над Западом».

«Компенсация наших потерь должна жестче проводиться. Любить нас там все равно не будут, а наше великодушие расценивают как слабость. Ощущая чью-то слабость, они наглеют. Но говорить обо всем этом можно будет только после того, как мы победим. Требования, не подтвержденные силой, Запад проигнорирует, как бы справедливы они ни были», — сказал глава парламента.

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По словам Константинова, фашисты и их пособники в годы войны похитили и уничтожили свыше миллиона единиц музейного хранения на территории СССР.

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      Антонина Черташ
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