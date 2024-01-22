Автомобиль врезался в двигатель самолета и причинил ущерб на 30 миллионов рублей

9news: автомобиль врезался в пассажирский самолет Jetstar в аэропорту Сиднея

Автомобиль столкнулся с самолетом в аэропорту Сиднея, причинив ущерб почти на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает австралийский телеканал 9news.

Нештатная ситуация произошла рано утром 22 января. Машина службы безопасности авиагавани Сиднея врезалась в двигатель пассажирского самолета авиакомпании Jetstar и застряла под ним. В результате лобовое стекло со стороны водителя оказалось разбито, также обрушилась часть крыши.

Уточняется, что по расписанию рейс должен был вылететь в Аделаиду только через час, поэтому на борту еще не было пассажиров. Людей перевели на другие рейсы, из-за чего некоторым пришлось ждать в аэропорту вылета около шести часов. При этом человек, который был за рулем автомобиля, попал в больницу с легкими травмами.

Авиационный эксперт Джеффри Томас рассказал журналистам, что в среднем ущерб от подобных аварий в аэропортах составляет полмиллиона австралийских долларов (почти 30 миллионов рублей).