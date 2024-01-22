Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:05, 22 января 2024Путешествия

Автомобиль врезался в двигатель самолета и причинил ущерб на 30 миллионов рублей

9news: автомобиль врезался в пассажирский самолет Jetstar в аэропорту Сиднея

Автомобиль столкнулся с самолетом в аэропорту Сиднея, причинив ущерб почти на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает австралийский телеканал 9news.

Нештатная ситуация произошла рано утром 22 января. Машина службы безопасности авиагавани Сиднея врезалась в двигатель пассажирского самолета авиакомпании Jetstar и застряла под ним. В результате лобовое стекло со стороны водителя оказалось разбито, также обрушилась часть крыши.

Уточняется, что по расписанию рейс должен был вылететь в Аделаиду только через час, поэтому на борту еще не было пассажиров. Людей перевели на другие рейсы, из-за чего некоторым пришлось ждать в аэропорту вылета около шести часов. При этом человек, который был за рулем автомобиля, попал в больницу с легкими травмами.

Авиационный эксперт Джеффри Томас рассказал журналистам, что в среднем ущерб от подобных аварий в аэропортах составляет полмиллиона австралийских долларов (почти 30 миллионов рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский издал указ об «исторически населенных украинцами» территориях России. Что ответили в Крыму и Курской области?

      Обещавший вернуть хозяину выкинутого из поезда на мороз пса оказался мошенником

      Внешность Дженнифер Лопес на модном показе Schiaparelli смутила фанатов

      Лавров обвинил США в блокировании расследования аварии на «Северных потоках»

      Захарова заявила об уклонении Швеции от штрафов из-за газовых диверсий

      Пьяная россиянка ударила трехмесячную дочь головой об пол и избила ногами

      Лавров призвал Киев прекратить воевать ради сохранения украинцев

      Популярная юмористка описала выступления на корпоративах словами «это грустно»

      Автомобиль врезался в двигатель самолета и причинил ущерб на 30 миллионов рублей

      Пьяный россиянин дважды за вечер напал на водителей и угнал их машины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше