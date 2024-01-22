Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:38, 22 января 2024Силовые структуры

Мигрант получил срок за избитую и выброшенную с балкона дочь

В Новосибирске мигрант получил срок за выброшенную с балкона избитую дочь

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Новосибирске к семи годам колонии строгого режима приговорили уроженца Таджикистана за покушение на жизнь собственной дочери. Об этом в понедельник, 22 января, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 8 мая 2023 года осужденный напал на дочь в одной и квартир Кировского района города, сильно избил ее и принялся душить. Как сообщает в своем Telegram-канале прокуратура региона, на крики подростка прибежала соседка, которая попыталась спасти ее от агрессивного отца. Но тот не позволил ребенку убежать из квартиры и закрыл входную дверь. Тогда школьница сбежала на балкон и перелезла через парапет, надеясь, что это остановит отца. Однако мигрант схватил ее за руки, вытянул перед собой и сбросил с балкона.

Позже он собирался довершить расправу, но не успел, на место прибыли полицейские, которые не позволили добить девушку. Потерпевшей была оказана медицинская помощь. На судебном заседании подсудимый свою вину не признал.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Сын французского генерала погиб в зоне СВО. Его ликвидировали в Харькове вместе с другими наемниками

      В ООН призвали провести независимое расследование удара по Донецку

      Российский вирусолог высказался об опасности древних зомби-вирусов из Арктики

      Мужчина отправлял интимные видео 12-летней девочке и получил семь лет колонии

      56-летняя Николь Кидман вышла в свет в откровенном платье и была обругана в сети

      Арабские туристы кардинально пересмотрели взгляды на Россию

      Выбросившая кота Твикса на мороз проводница объяснила свой поступок

      На Украине назвали сумму оборонных расходов в 2023 году

      В Госдуме назвали пиар-акцией указ Зеленского о территориях России

      Россиянам назвали условие для обязательного обращения к врачу при простуде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше