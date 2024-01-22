Мигрант получил срок за избитую и выброшенную с балкона дочь

В Новосибирске мигрант получил срок за выброшенную с балкона избитую дочь

В Новосибирске к семи годам колонии строгого режима приговорили уроженца Таджикистана за покушение на жизнь собственной дочери. Об этом в понедельник, 22 января, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 8 мая 2023 года осужденный напал на дочь в одной и квартир Кировского района города, сильно избил ее и принялся душить. Как сообщает в своем Telegram-канале прокуратура региона, на крики подростка прибежала соседка, которая попыталась спасти ее от агрессивного отца. Но тот не позволил ребенку убежать из квартиры и закрыл входную дверь. Тогда школьница сбежала на балкон и перелезла через парапет, надеясь, что это остановит отца. Однако мигрант схватил ее за руки, вытянул перед собой и сбросил с балкона.

Позже он собирался довершить расправу, но не успел, на место прибыли полицейские, которые не позволили добить девушку. Потерпевшей была оказана медицинская помощь. На судебном заседании подсудимый свою вину не признал.